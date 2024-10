Atletica, Pietro Riva favorito ai Campionati Italiani di mezza maratona: sfida a Crippa. Due big tra le donne (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domenica 3 novembre si disputeranno i Campionati Italiani di mezza maratona a Civitanova Marche (in provincia di Macerata). Sulle strade della classica Stracivitanova, giunta alla sua 48ma edizione, spicca Pietro Riva, medaglia d’argento a livello individuale agli ultimi Europei di Roma (nonché oro con la squadra). L’azzurro si cimenterà sui 21,097 km per prepararsi alla maratona di Valencia, in programma il prossimo 1° dicembre. Il secondo italiano di sempre sulla distanza (59:41 lo scorso anno) se la dovrà vedere con Neka Crippa (campione in carica lo scorso anno a Telese Terme), Daniele D’Onofrio, Italo Quazzola. Tra le donne si daranno battaglia Anna Arnaudo (detentrice del tricolore) e Sara Nestola (1h11:16 a gennaio a Siviglia, miglior accredito in gara), ma attenzione anche ad Aurora Bado, Federica Sugamiele e Sara Bottarelli. Oasport.it - Atletica, Pietro Riva favorito ai Campionati Italiani di mezza maratona: sfida a Crippa. Due big tra le donne Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Domenica 3 novembre si disputeranno idia Civitanova Marche (in provincia di Macerata). Sulle strade della classica Stracivitanova, giunta alla sua 48ma edizione, spicca, medaglia d’argento a livello individuale agli ultimi Europei di Roma (nonché oro con la squadra). L’azzurro si cimenterà sui 21,097 km per prepararsi alladi Valencia, in programma il prossimo 1° dicembre. Il secondo italiano di sempre sulla distanza (59:41 lo scorso anno) se la dovrà vedere con Neka(campione in carica lo scorso anno a Telese Terme), Daniele D’Onofrio, Italo Quazzola. Tra lesi daranno battaglia Anna Arnaudo (detentrice del tricolore) e Sara Nestola (1h11:16 a gennaio a Siviglia, miglior accredito in gara), ma attenzione anche ad Aurora Bado, Federica Sugamiele e Sara Bottarelli.

Atletica, Pietro Riva favorito ai Campionati Italiani di mezza maratona: sfida a Crippa. Due big tra le donne

Domenica 3 novembre si disputeranno i Campionati Italiani di mezza maratona a Civitanova Marche (in provincia di Macerata). Sulle strade della classica ...

Nella categoria promesse, da seguire Annamaria Gozzano (Atl. Vercelli 78) e Margherita Vignolo (Atl. Alba). Al maschile, favorito d’obbligo il vicecampione europeo della specialità, l'albese Pietro ...

