Al cimitero urbano rubati 400 annaffiatoi in un anno (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Cosa? Ci rubano 400 annaffiatoi in un anno? Non ci posso credere». Lo choc di Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, durante il sopralluogo con la ditta “Altair”, che dal 2023 si occupa della gestione dei cimiteri cittadini, è un po’ quello di qualsiasi persona. In un anno al cimitero urbano di Ilpiacenza.it - Al cimitero urbano rubati 400 annaffiatoi in un anno Leggi tutto 📰 Ilpiacenza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) «Cosa? Ci rubano 400in un? Non ci posso credere». Lo choc di Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, durante il sopralluogo con la ditta “Altair”, che dal 2023 si occupa della gestione dei cimiteri cittadini, è un po’ quello di qualsiasi persona. In unaldi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Al400 annaffiatoi in un anno;i fiori al: "E il Comune resta immobile!"; Rame e bronzoall’ex asilo e aldi Corvione; Ladri in azione aldi Curtarolo:vasi e borchie di rame; Scalea, vandali in azione nel; Rifiuti abbandonati in strada: situazione ferma al palo dopo la denuncia dei residenti :: Segnalazione a Caserta; Approfondisci 🔍

BAIRO - Ladri in azione al cimitero: rubati una ventina di vasi portafiori dalle tombe

(quotidianocanavese.it)

A dare notizia di quanto successo, denunciando il raid ai carabinieri, è stato lo stesso sindaco, Claudio Succio. Colpiti una ventina di loculi e una decina di tombe del campo cimiteriale ...

Vandalizzati e rubati rubinetti e colonnine dell’acqua al Cimitero di Trapani

(itacanotizie.it)

Un nuovo, grave atto di vandalismo è stato perpetrato presso il Cimitero Comunale di Trapani. Ignoti, durante la notte, si sono introdotti ...

Rubati i fiori al cimitero: "E il Comune resta immobile!"

(giornalelavoce.it)

I temi legati alla sicurezza pubblica e al contrasto alla criminalità hanno acceso il Consiglio comunale del 28 ottobre ...

Ladri in azione al cimitero, rubati portafiori e portalampade

(casertace.net)

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Una brutta domenica per quanti si sono recati al cimitero questa mattina: ignoti, probabilmente durante la notte, hanno razziato tutti i portalampade e i portafiori in ...