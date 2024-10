Volley, l’Italia trionfa agli ANOC Awards: miglior squadra femminile dell’anno per i Comitati Olimpici Nazionali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Nazionale Italiana di Volley femminile ha conquistato il prestigioso premio “miglior squadra femminile” agli ANOC Awards, l’evento organizzato dall’Associazione dei Comitati Olimpici Nazionali. La giuria ha scelto le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che hanno così ricevuto un riconoscimento di indubbia rilevante internazionale e che oggi anno viene assegnato a chi si distingue nei principali eventi sportivi. Il gruppo guidato dal CT Julio Velasco può gioire per questo grande traguardo raggiunto sul palco di Cascais (Portogallo), il premio è stato ritirato dalla palleggiatrice Carlotta Cambi: “Come abbiamo fatto a conquistare l’oro? La nostra mentalità è cambiata e grazie al nostro coach Julio Velasco, a tutto lo staff e alle lezioni imparate dalle esperienze del passato ce l’abbiamo fatta. È stata un’avventura fantastica. Oasport.it - Volley, l’Italia trionfa agli ANOC Awards: miglior squadra femminile dell’anno per i Comitati Olimpici Nazionali Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Nazionale Italiana diha conquistato il prestigioso premio “, l’evento organizzato dall’Associazione dei. La giuria ha scelto le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024, che hanno così ricevuto un riconoscimento di indubbia rilevante internazionale e che oggi anno viene assegnato a chi si distingue nei principali eventi sportivi. Il gruppo guidato dal CT Julio Velasco può gioire per questo grande traguardo raggiunto sul palco di Cascais (Portogallo), il premio è stato ritirato dalla palleggiatrice Carlotta Cambi: “Come abbiamo fatto a conquistare l’oro? La nostra mentalità è cambiata e grazie al nostro coach Julio Velasco, a tutto lo staff e alle lezioni imparate dalle esperienze del passato ce l’abbiamo fatta. È stata un’avventura fantastica.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’ANOC Awards: miglior squadra femminile dell’anno per i Comitati Olimpici Nazionali; L'della pallavolo nella storia: arriva il primo oro olimpico! Sconfitti gli Usa in finale; Olimpiadi, c'è dell'oro a Montopoli: Carlotta Cambicon la nazionale di pallavolo; "La Rai trasmette la nazionale di calcio (monte ingaggi 80 milioni) e la solita mesta prestazione e dimentica l'Italvolley di Egonu chealla Nations League"; Olimpiadi, 9° giorno: Jacobs quinto nei cento metri, oro di Lyles, argento per l'nel fioretto; Olimpiadi, l'con le ragazze della spada. Paltrinieri sale sul podio e le Fate fanno la storia; Leggi >>>

Volley, l’Italia trionfa agli ANOC Awards: miglior squadra femminile dell’anno per i Comitati Olimpici Nazionali

(oasport.it)

La Nazionale Italiana di volley femminile ha conquistato il prestigioso premio "Miglior squadra femminile" agli ANOC Awards, l'evento organizzato ...

Conegliano trionfa ancora, ottava Supercoppa Italiana

(informazione.it)

le Pantere hanno superato la Numia Vero Volley Milano con il punteggio di 3-2 (20-25, 25-16, 21-25, 25-23, 15-11), conquistando così l'ottava Supercoppa Italiana, la settima consecutiva.

Conegliano trionfa ancora, ottava Supercoppa Italiana

(informazione.it)

Parte la stagione di volley femminile a Roma con la Supercoppa con la replica della sfida scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Imoco Conegliano. La stagione partirà però senza Paola Egonu.

Velasco sarà ancora ct dell'Italia: “Ho sempre gli occhi della tigre”

(corrieredellosport.it)

Il ct dell’Italvolley è pronto a firmare un nuovo contratto per guidare le campionesse olimpiche fino ai Giochi di Los Angeles 2028 ...