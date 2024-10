Formiche.net - Un’economia a misura d’uomo contro le crisi. Cosa dice il Rapporto GreenItaly

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Per troppo tempo abbiamo affrontato in modo inadeguato la questione della tutela dell’ambiente e del cambiamento climatico, opponendo artificiosamente fra loro le ragioni della gestione dell’esistente e quelle del futuro dei nostri figli e nipoti. Per garantire la capacità di competere, l’Europa ha necessità a lungo termine di abbandonare i combustibili fossili e compiere la transizione, evidenziando il nesso, come ha fatto ilDraghi, decarbonizzazione-competitività”. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Bonn a un seminario delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico a fine settembre. “I valori fondamentali dell’Europa sono la prosperità, l’equità, la libertà, la pace e la democrazia in un ambiente sostenibile. L’Ue esiste per garantire che gli europei possano sempre beneficiare di questi diritti fondamentali.