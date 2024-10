Liberoquotidiano.it - Tsunoda si schianta, la scelta (pericolosissima) del cameraman: attimi di terrore in F1 | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) La freddezza di un operatoredi Sky Sport UK, che in Messico si è visto arrivare la Racing Bulls di Yukiaddosso ma ha avuto comunque la freddezza di non lasciare la telecamera e continuare ancora a filmare. Ha quasi del clamoroso quanto è successo al via del Gp della scorsa domenica, al circuito dei fratelli Rodriguez. La vettura numero 22 del giapponese, dopo lo start, si è toccata con la Williams di Alexander Albon — anche lui protagonista di un weekend nero, dopo il contatto di venerdì con la Ferrari di Ollie Bearman — e si èta, girandosi, contro un muretto. Ilera nell'area di ripresa autorizzata, lungo il violetto di fuga, e ripreso tutto. Ma con tanto rischio da parte sua, dato che uno scatto di un fotografo a bordo pista ha mostrato che l'alettone posteriore diha mancato di poco il braccio dell'operatore.