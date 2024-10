Quotidiano.net - Travolta dall’alluvione non abbandona il suo cane, video choc da Valencia

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 – Immagini catastrofiche quelle che arrivano dalla Spagna, colpita duramente da un’alluvione. Il ciclone atlantico Dona ha scatenato piogge torrenziali che si sono abbattute soprattutto sul territorio di, dove le strade di sono trasformate in fiumi di fango. A distanza di ore dal clou della tempesta non c’è un bilancio certo: si parla di decine di morti e altrettanti dispersi. Scene apocalittiche. In unrilanciato dai vigili del fuoco spagnoli una donna rischia di affogaredall’onda scura. Nonostante lo stato di grande difficoltà continua a sostenere il suo cagnolino. Entrambi vengono finalmente sollevati da un vigile del fuoco che si è calato dall’elicottero. In questo caso c’è il lieto fine per entrambi.