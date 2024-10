Napolipiu.com - Lobotka scalpita, ma Conte potrebbe confermare Gilmour: Ecco cosa filtra da Castel Volturno

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le ultime dal centro sportivo azzurro sulla probabile formazione anti-Atalanta Una decisione chesorprendere molti tifosi quella che sta maturando a. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, Antoniosarebbe orientato aBillydal primo minuto contro l’Atalanta, nonostante il recupero di Stanislav. Lo scozzese, reduce dalla prova convincente di San Siro, si è allenato anche oggi con il gruppo dei titolari. Un segnale chiaro delle intenzioni del tecnico, che vede in lui l’interprete ideale per il suo calcio verticale e aggressivo., rientrato in gruppo dopo l’infortunio con la Slovacchia, sta dimostrando una condizione fisica in crescita. Mapreferisce non rischiare: Secondo quantodal quartier generale azzurro, lo slovacco partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa.