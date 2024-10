In migliaia alla fiaccolata per Sara: “Il mondo della violenza non ci appartiene” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costa Volpino. Sindaci, autorità, gente comune di tutte le età. Secondo le prime stime, sono almeno 3mila le persone che hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Sara Centelleghe, la 18enne uccisa nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel suo appartamento in via Nazionale a Costa Volpino da Jashandeep Badhan, 19enne suo vicino di casa. Il corteo, partito dalla piazza di fronte al municipio di Lovere, vicino all’Istituto Ivan Piana dove Sara studiava, si è silenziosamente diretto sotto l’abitazione della giovane a Costa Volpino, dove in questi giorni sono stati lasciati una moltitudine di fiori, candele, palloncini e lettere di cordoglio. Anche bar e ristoranti lungo il tragitto hanno fermato le loro attività, depositando all’esterno dei lumini in segno di lutto. Davanti al municipio di Costa Volpino, il sindaco Federico Baiguini ha tenuto un discorso. Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Costa Volpino. Sindaci, autorità, gente comune di tutte le età. Secondo le prime stime, sono almeno 3mila le persone che hanno partecipatoin memoria diCentelleghe, la 18enne uccisa nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre nel suo appartamento in via Nazionale a Costa Volpino da Jashandeep Badhan, 19enne suo vicino di casa. Il corteo, partito dpiazza di fronte al municipio di Lovere, vicino all’Istituto Ivan Piana dovestudiava, si è silenziosamente diretto sotto l’abitazionegiovane a Costa Volpino, dove in questi giorni sono stati lasciati una moltitudine di fiori, candele, palloncini e lettere di cordoglio. Anche bar e ristoranti lungo il tragitto hanno fermato le loro attività, depositando all’esterno dei lumini in segno di lutto. Davanti al municipio di Costa Volpino, il sindaco Federico Baiguini ha tenuto un discorso.

