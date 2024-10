Il Sassuolo rimanda l’assalto alla vetta: contro lo Juve Stabia non perde, ma frena (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Niente assalto al cielo per il Sassuolo che si ferma sul pareggio, al Menti, contro la Juve Stabia. La macchina da gol dei neroverdi batte due colpi, ma i due colpi non bastano, perché i campani tengono il punto e lo difendono, lasciando il Sassuolo dov’è, ovvero secondo alle spalle del Pisa capolista che se oggi vince o pareggia allunga comunque. Peccato, perché i neroverdi avanti ci vanno due volte, ma due volte si fanno raggiungere della squadra di Pagliuca che il suo lo fa più che un Sassuolo che avrebbe anche di recriminare, ma siccome qualcosa rischia si deve accontentare, suo malgrado. E malgrado una Jive Stabia che in campo, a livello di determinazione, qualcosa più dei neroverdi lo mette, colmando gap tecnico evidente. Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo rimanda l’assalto alla vetta: contro lo Juve Stabia non perde, ma frena Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Niente assalto al cielo per ilche si ferma sul pareggio, al Menti,la. La macchina da gol dei neroverdi batte due colpi, ma i due colpi non bastano, perché i campani tengono il punto e lo difendono, lasciando ildov’è, ovvero secondo alle spalle del Pisa capolista che se oggi vince o pareggia allunga comunque. Peccato, perché i neroverdi avanti ci vanno due volte, ma due volte si fanno raggiungere della squadra di Pagliuca che il suo lo fa più che unche avrebbe anche di recriminare, ma siccome qualcosa rischia si deve accontentare, suo malgrado. E malgrado una Jiveche in campo, a livello di determinazione, qualcosa più dei neroverdi lo mette, colmando gap tecnico evidente.

