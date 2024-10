Il "Podesti" di Ancona protagonista ad Open Jam, il più grande festival sul futuro del lavoro dedicato agli under 30 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ancona – Ci sarà anche l’Istituto “Podesti” di Ancona alla terza edizione di “Open Jam”, il più grande festival sul futuro del lavoro dedicato agli under 30, in programma al Palacongressi di Rimini giovedì 21 e venerdì 22 novembre. Un laboratorio che vuole affrontare i trend globali e le sfide Anconatoday.it - Il "Podesti" di Ancona protagonista ad Open Jam, il più grande festival sul futuro del lavoro dedicato agli under 30 Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Ci sarà anche l’Istituto “” dialla terza edizione di “Jam”, il piùsuldel30, in programma al Palacongressi di Rimini giovedì 21 e venerdì 22 novembre. Un laboratorio che vuole affrontare i trend globali e le sfide

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il "" diad Open Jam, il più grande festival sul futuro del lavoro dedicato agli under 30; Sguardi sull’Ottocento. Arte Italiana nelle collezioni marchigiane - Mostra - Senigallia - Palazzetto Baviera; Nuovi spazi per l’arte alla Pinacoteca, aperte tre sale, una dedicata a– Ankonmagazine; Pinacoteca, il 10 aprile percorso cittadino sulle tracce di Francesco; Giornate Fai, l’Abbazia di Santa Maria in Castagnolanel week end; Vanvitelli etra sogni e rivincita, allauna mostra per i 250 anni dalla scomparsa del grande a; Leggi >>>

Si gira "A se stesso". Stefanenko e De Matteo scelgono Ancona: riprese da febbraio

(msn.com)

L’attrice avvistata in piazza della Repubblica: top secret il fulcro delle scene (il porto?). Tra i protagonisti anche uno dei volti di "Mare fuori". In arrivo Veronica Pivetti per la fiction "Balene" ...

Nasce ad Ancona Rete Dorica per l'Orientamento Continuo

(ansa.it)

Nasce ad Ancona la «Rete Dorica per l'Orientamento ... dall'Istituto d'Istruzione Superiore Podesti Calzecchi Onesti, dal Liceo Classico Carlo Rinaldini, dall'ISTVAS - Vanvitelli Stracca Angelini ...

Dedicato alle “Protagoniste”. Presentato ad Ancona il Festival del Giornalismo culturale che si terrà dal 4 al 6 ottobre a Urbino

(msn.com)

Complessa, eclettica e dalle mille angolazioni: come sono perlopiù le donne, così si presenta la dodicesima edizione del Festival del Giornalismo culturale, dedicata alle “Protagoniste”, a ...

Natale ad Ancona, la sfida accettata dagli imprenditori: «Noi mettiamo i soldi, ma ora coinvolgeteci»

(corriereadriatico.it)

ANCONA - «Gli imprenditori, per natura, sono abituati ad essere parte attiva nelle decisioni». Ludovico Scortichini, presidente del comitato territoriale di Confindustria Ancona mette subito in chiaro ...