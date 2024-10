Lapresse.it - Difesa, 16 anni dopo torna al Circo Massimo il village delle Forze Armate

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sedicil’ultima volta, dall’1 al 4 novembre ila ospitare il ‘Villaggio della’ in occasione della Festa. Sotto le grandi insegne con lo slogan scelto per quest’anno, “SiAmo l’Italia”, sarà possibile ammirare le eccellenze del comparto, osservando da vicino non solo i mezzi, ma anche le tecniche operative in uso all’Esercito, alla Guardia di finanza, ai Carabinieri, alla Marina Militare e all’Aeronautica. Più di cinquanta gli stand espositivi, dove i visitatori potranno vivere tra le altre cose le emozioni di un viaggio a bordoFrecce Tricolori, o dei caccia supersonici che decollano dalle portaerei, con i simulatori di volo di ultima generazione. Circa 300 le unità, tra militari e civili, impegnate ad accogliere i visitatori e far loro da ciceroni su un’area di circa 60mila metri quadrati, 5mila dei quali coperti.