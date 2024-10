Chieri-Busto Arsizio oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta giornata di andata diA1di. Le ragazze di Giulio Bregoli, dopo la sofferta vittoria al quinto set a Perugia, tornano sul campo di casa per conquistare il quinto successo stagionale e confermarsi al terzo posto della classifica. Non bisogna però sottovalutare le farfalle, che con l’arrivo in panchina di Enrico Barbolini hanno centrato una strepitosa vittoria contro Scandicci ed ora vanno a caccia di altri punti per guadagnare posizioni. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 30 ottobre al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Reale Mutua Federa’76 ed Eurotek Uybadella massimadel campionato italiano.