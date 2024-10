Cade nel vano ascensore e precipita per 10 metri, tecnico muore durante manutenzione a Locri (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La vittima, Fabrizio Nicolò, per motivi da accertare, è caduto durante la riparazione dell'ascensore, facendo un volo nel vuoto di circa dieci metri. Sull'incidente sul lavoro la Procura della Repubblica di Locri ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia. Fanpage.it - Cade nel vano ascensore e precipita per 10 metri, tecnico muore durante manutenzione a Locri Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La vittima, Fabrizio Nicolò, per motivi da accertare, è cadutola riparazione dell', facendo un volo nel vuoto di circa dieci. Sull'incidente sul lavoro la Procura della Repubblica diha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia.

