Ambrogino, il presidente della comunità ebraica rinuncia: cosa è successo (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il presidente della comunità ebraica di Milano Gabriel Meghnagi ha deciso di rinunciare alla candidatura all’Ambrogino d’Oro, la massima onoreficenza di Milano. Si profila un altro voto critico per la sinistra: tra i candidati della Lega c’è anche la Brigata ebraica, fischiata ad ogni corteo del 25 aprile da centri sociali e pro Gaza. Ecco cosa è successo Ilgiornale.it - Ambrogino, il presidente della comunità ebraica rinuncia: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildi Milano Gabriel Meghnagi ha deciso dire alla candidatura all’d’Oro, la massima onoreficenza di Milano. Si profila un altro voto critico per la sinistra: tra i candidatiLega c’è anche la Brigata, fischiata ad ogni corteo del 25 aprile da centri sociali e pro Gaza. Ecco

Sono i motivi che hanno convinto il presidente della Comunità ebraica di Milano Gabriel Meghnagi a rinunciare alla candidatura all’Ambrogino d’Oro, la massima onoreficenza di Milano. Le Medaglie ...

Il presidente della Comunità ebraica di Milano: “Continuerò a lavorare per l'unità di tutte le istituzioni contro l'antisemitismo” ...

Il presidente della Comunità ebraica di Milano ha rifiutato la candidatura proposta dalla leghista Silvia Sardone ...

Il presidente della comunità ebraica di Milano chiede che non sia presa in considerazione la sua candidatura, avanzata da Silvia Sardone ...