Agenti di polizia penitenziaria aggrediti da due detenuti al carcere di Prato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prato – Arredi spaccati e Agenti aggrediti: non c’è davvero pace al carcere di Prato. Come riferisce Francesco Oliviero, segretario regionale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, nella giornata del 29 ottobre due detenuti di origine magrebina hanno danneggiato la sezione detentiva di media sicurezza. “È successo intorno alle 18 – spiega il sindacalista – quando i due detenuti, per futili motivi, hanno prima danneggiato le porte, i cancelli dell’atrio del piano e la scrivania dell’ufficio Agenti e dopo hanno divelto le finestre della sezione detentiva dove erano ristretti: rotto vetri e qualunque cosa gli capitasse sotto tiro. Poi, armati di spranghe di ferro ricavate da una finestra che hanno sfasciato, hanno aggredito il personale di polizia penitenziaria in servizio mentre cercava di calmarli. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)– Arredi spaccati e: non c’è davvero pace aldi. Come riferisce Francesco Oliviero, segretario regionale del Sindacato autonomo, nella giornata del 29 ottobre duedi origine magrebina hanno danneggiato la sezione detentiva di media sicurezza. “È successo intorno alle 18 – spiega il sindacalista – quando i due, per futili motivi, hanno prima danneggiato le porte, i cancelli dell’atrio del piano e la scrivania dell’ufficioe dopo hanno divelto le finestre della sezione detentiva dove erano ristretti: rotto vetri e qualunque cosa gli capitasse sotto tiro. Poi, armati di spranghe di ferro ricavate da una finestra che hanno sfasciato, hanno aggredito il personale diin servizio mentre cercava di calmarli.

Carcere Prato, detenuti danneggiano sezione e aggrediscono agenti di polizia penitenziaria

Nel carcere di Prato, due detenuti hanno danneggiato la sezione di media sicurezza e aggredito gli agenti di polizia penitenziaria. L'episodio, segnalato ...

Prato, tensione in carcere: detenuti rompono arredi e aggrediscono alcuni agenti

Tensione nel carcere toscano di Prato. Come riferisce Francesco Oliviero, segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, nella giornata di ieri 29 ottobre, due detenuti hanno ...

Due reclusi del carcere di Prato ieri hanno danneggiato la sezione detentiva di media sicurezza del penitenziario e aggredito gli agenti. E' quanto riferisce in ...