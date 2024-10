Adidas e Kanye West, accordo per risolvere le dispute legali dopo la fine della partnership (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Adidas ha stipulato un accordo transattivo con Kanye West (noto anche come Ye): le due parti hanno convenuto di cessare ogni procedimento legale scaturito dalla decisione della società tedesca di porre fine alla collaborazione con il rapper, che nel 2022 si era reso protagonista di alcuni commenti antisemiti. Lo ha affermato il ceo di Adidas, Bjorn Gulden, presentando i risultati dell’azienda per il terzo trimestre del 2024. Kanye West (Getty Images).L’accordo Adidas-West non prevede alcun pagamento di denaro «Entrambe le parti hanno affermato di non vedere la necessità di continuare nella causa e hanno ritirato tutte le richieste», ha spiegato Gulden. L’accordo non prevede alcun pagamento di denaro, ha precisato il manager: «Nessuno deve più niente a nessuno. Quindi tutto quello che è successo appartiene al passato». Lettera43.it - Adidas e Kanye West, accordo per risolvere le dispute legali dopo la fine della partnership Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)ha stipulato untransattivo con(noto anche come Ye): le due parti hanno convenuto di cessare ogni procedimento legale scaturito dalla decisionesocietà tedesca di porrealla collaborazione con il rapper, che nel 2022 si era reso protagonista di alcuni commenti antisemiti. Lo ha affermato il ceo di, Bjorn Gulden, presentando i risultati dell’azienda per il terzo trimestre del 2024.(Getty Images).L’non prevede alcun pagamento di denaro «Entrambe le parti hanno affermato di non vedere la necessità di continuare nella causa e hanno ritirato tutte le richieste», ha spiegato Gulden. L’non prevede alcun pagamento di denaro, ha precisato il manager: «Nessuno deve più niente a nessuno. Quindi tutto quello che è successo appartiene al passato».

