A testa in giù nel wc. La neonata partorita nel night club è morta annegata (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - La neonata trovata morta martedì 29 ottobre nel night club 'Serale' a Piove di sacco, nel Padovano, è morta annegata nel wc, con la testa all'ingiù. E' l'agghiacciante ricostruzione della Procura di Padova, secondo cui la madre 29enne italo-brasiliana, dopo il parto, avrebbe tirato lo sciacquone, tanto che il water era colmo d'acqua con il corpicino in basso. La donna, riferisce la procura, "era apparsa già da tempo in evidente stato interessante". Al primo sopralluogo la neonata "risultava immersa di testa nella tazza del wc, con un livello dell'acqua" che era "sostanzialmente prossimo alla tracimazione", segno che c'è stato uno "scarico dello sciacquone", con la "testa della neonata bloccata nel wc" che "ostruiva il deflusso stesso". Agi.it - A testa in giù nel wc. La neonata partorita nel night club è morta annegata Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) AGI - Latrovatamartedì 29 ottobre nel'Serale' a Piove di sacco, nel Padovano, ènel wc, con laall'ingiù. E' l'agghiacciante ricostruzione della Procura di Padova, secondo cui la madre 29enne italo-brasiliana, dopo il parto, avrebbe tirato lo sciacquone, tanto che il water era colmo d'acqua con il corpicino in basso. La donna, riferisce la procura, "era apparsa già da tempo in evidente stato interessante". Al primo sopralluogo la"risultava immersa dinella tazza del wc, con un livello dell'acqua" che era "sostanzialmente prossimo alla tracimazione", segno che c'è stato uno "scarico dello sciacquone", con la "dellabloccata nel wc" che "ostruiva il deflusso stesso".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ain giù nel wc. La neonata partorita nel night club è morta annegata; La neonata morta a Padova è stata trovata nel water ain giù; Con ladentro il wc: così è morta la piccola creatura; Neonata morta al night, trovata con lainfilata nel water mentre l'acqua traboccava: «La madre ha provat; Insultato e applaudito, parla il direttore che fa timbrare quando si va al WC. «L'alternativa? Vietare il cellulare; Skibidi Toilet, la stramba serie YouTube su un'invasione di water con la

A testa in giù nel wc. La neonata partorita nel night club è morta annegata

(msn.com)

AGI - La neonata trovata morta martedì 29 ottobre nel night club 'Serale' a Piove di sacco, nel Padovano, è morta annegata nel wc, con la testa all'ingiù. E' l'agghiacciante ricostruzione della Procur ...

Padova, la 29enne fermata ha partorito la neonata nel WC

(lapresse.it)

La 29enne ha partitorito nel wc dell'appartamento nel retrobottega del night 'Serale' a Piove di Sacco, nel Padovano, in cui viveva e "dopo che la bambina già ...

Tenta di recuperare il cellulare e resta incastrata per 7 ore, a testa in giù, tra le rocce

(msn.com)

AGI - Appesa a testa in giù tra le rocce per sette lunghissime ore prima si essere tratta in salvo. E' l'incubo vissuto da una donna australiana, finita in un crepaccio nell'Hunter Valley mentre ...

Rimane incastrata a testa in giù tra le rocce per 7 ore: cercava di recuperare il telefono, salva

(rainews.it)

Mentre cercava di recuperarlo è scivolata ed è rimasta bloccata a testa in giù per sette ore prima che i soccorritori riuscissero a estrarla al termine di un'operazione molto complicata.