93 persone uccise da un attacco israeliano a Beit Lahia, nel nord di Gaza (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Almeno 93 persone sono morte o disperse dopo un attacco aereo israeliano sulla città di Beit Lahia, nel nord di Gaza, ha dichiarato il ministero della Salute guidato da Hamas, in un attacco che gli Stati Uniti hanno definito “terrificante”. I soccorritori hanno dichiarato che è stato colpito un edificio residenziale di cinque piani e alcuni video sui social media mostrano corpi coperti da coperte sul pavimento. L’esercito israeliano ha affermato di essere “a conoscenza di segnalazioni di feriti tra i civili nell’area di Beit Lahia”. Ha aggiunto che i dettagli dell’incidente sono in fase di analisi. Le Forze di difesa israeliane (IDF) sono state operative nel nord di Gaza nelle ultime due settimane, in particolare nelle aree di Jabalia, Beit Lahia e Beit Hanoun. Metropolitanmagazine.it - 93 persone uccise da un attacco israeliano a Beit Lahia, nel nord di Gaza Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Almeno 93sono morte o disperse dopo unaereosulla città di, neldi, ha dichiarato il ministero della Salute guidato da Hamas, in unche gli Stati Uniti hanno definito “terrificante”. I soccorritori hanno dichiarato che è stato colpito un edificio residenziale di cinque piani e alcuni video sui social media mostrano corpi coperti da coperte sul pavimento. L’esercitoha affermato di essere “a conoscenza di segnalazioni di feriti tra i civili nell’area di”. Ha aggiunto che i dettagli dell’incidente sono in fase di analisi. Le Forze di difesa israeliane (IDF) sono state operative neldinelle ultime due settimane, in particolare nelle aree di Jabalia,Hanoun.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: In un attacco nel nord di Gaza sono morte almeno 93 persone sfollate, tra cui circa 20 bambini. Hezbollah intanto nomina un nuovo leader; Oltre 90 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro un rifugio per sfollati; Gaza: raid Israele a Beit Lahiya, 93 morti; Russia, abbattuti sette droni ucraini nella notte; Gaza, 143 morti negli attacchi israeliani di oggi. Naim Qassem nuovo leader di Hezbollah; Il raid aereo di Israele su Beit Lahiya ha provocato almeno 93 morti; Leggi >>>

Gaza, Israele attacca degli edifici residenziali a Beit Lahiya: almeno 93 morti

(lettera43.it)

Decine di palestinesi, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi in un attacco israeliano su un blocco di appartamenti a Beit Lahiya, a Gaza.

In un attacco nel nord di Gaza sono morte almeno 93 persone sfollate, tra cui circa 20 bambini. Hezbollah intanto nomina un nuovo leader

(editorialedomani.it)

Il condominio di cinque piani ospitava circa cento palestinesi, in molti sono rimasti sotto intrappolati sotto le macerie. Secondo Axios, il capo della Cia starebbe discutendo una nuova formulazione d ...

Feriti otto soldati Unifil austriaci in un attacco missilistico. Nuova strage a Gaza: 143 vittime

(ilsecoloxix.it)

Qualcosa si muove, anche se a piccolissimi e incerti passi, per una tregua a Gaza. Inaugurando la sessione invernale della Knesset, Netanyahu ha annunciato che Israele «sta lavorando a un accordo con ...

Il raid aereo di Israele su Beit Lahiya ha provocato almeno 93 morti

(askanews.it)

Roma, 29 ott. (askanews) – Almeno 93 persone sono state uccise nell’attacco aereo israeliano sulla città di Beit Lahiya, nel nord di Gaza secondo quanto ha riferito ad Al Jazeera il direttore generale ...