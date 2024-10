'xAI di Musk lavora a raccolta fondi a 40 miliardi di valore' (Di martedì 29 ottobre 2024) xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk, è in trattative con gli investitori per un nuovo round di raccolta fondi a una valutazione di 40 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, ricordando che solo qualche mese fa la startup era valutata 24 miliardi. Musk ha fondato xAI un anno e mezzo fa ma il suoi interesse nell'IA è di vecchia data. Musk è stato infatti fra i finanziatori della prima ora di OpenAI nel 2015, anche se nel 2018 ha lasciato. Quotidiano.net - 'xAI di Musk lavora a raccolta fondi a 40 miliardi di valore' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon, è in trattative con gli investitori per un nuovo round dia una valutazione di 40di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, ricordando che solo qualche mese fa la startup era valutata 24ha fondato xAI un anno e mezzo fa ma il suoi interesse nell'IA è di vecchia data.è stato infatti fra i finanziatori della prima ora di OpenAI nel 2015, anche se nel 2018 ha lasciato.

xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk, è in trattative con gli investitori per un nuovo round di raccolta fondi a una valutazione di 40 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, ricordando che solo qualche mese fa la startup era valutata 24 miliardi.

