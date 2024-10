Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 29-10-2024 ore 09:45

(Di martedì 29 ottobre 2024) 9.35 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA BIS ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRAFIUMICINO E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOGLIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA APRILIA E POMEZIA SUD DIREZIONEIN VIA NETTUNENSE CODE RALLENTAMENTI TRA FONTANA DI PAPA E CAMPOLEONE NEI DUE SENSI DI MARCIA RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMTIA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI IN VIA APPIA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO Servizio fornito da Astral