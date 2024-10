Thesocialpost.it - Riccardo Branchini, il disperato appello della famiglia del 19enne scomparso: “Svuotate la diga”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le parolelegale: «Alcune zone non sono accessibili senza abbassare il livello dell’acqua», 19 anni, èmisteriosamente il 13 ottobre scorso nella zonadel Furlo, in provincia di Pesaro-Urbino. Da allora le ricerche non si sono mai fermate, ma i familiari chiedono ora che vengano intensificate attraverso lo svuotamento. Un’operazione complessa, ma che permetterebbe di esplorare luoghi altrimenti inaccessibili, come mulinelli pericolosi e grotte sommerse. «Abbiamo predisposto un’istanza per lo svuotamento, che sarà depositata a breve», ha dichiarato l’avvocato Elena Fabbri, legale. Le parolelegale: «Alcune zone non sono accessibili senza abbassare il livello dell’acqua» Secondo il legale, svuotare lapotrebbe essere l’unico modo per accedere a zone dove è facile rimanere intrappolati.