Omicidio Sara Centelleghe i messaggi scambiati tra il killer e l’amica prima dell’omicidio | Sei sotto? Arrivo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ci sono alcuni elementi che sono ancora da chiarire sull’di, la 18enne uccisa con 30 colpi di forbiciate dal vicino di casa Jashandeep Badhan, 19 anni, a Costa Volpino, nella bergamasca.quella sera era sola in casa, senza la mamma ma con un’amica. Sarà la 17enne a trovare il suo corpo e a far partire l’allarme avvisando i vicini. A riportare gli sviluppi sulle indagini, che per ora hanno portato all’arresto di Badhan (con una confessione dei fatti), è il Corriere della Sera. Ci sono un paio di telefonate e deiche si sono, la sera del delitto, poco, intorno tra le 23.35 e 00.30 tradella vittima e il. Nel mentrestava già dormendo nel suo letto. In questo scambio la 17enne e il 19enne si danno appuntamento. Non è ancora chiaro il motivo.