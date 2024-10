Quifinanza.it - Lufthansa annuncia ricavi record ma costi e manutenzioni pesano sull’utile

(Di martedì 29 ottobre 2024) Utili in calo perGroup, il colosso tedesco del settore aereo che controlla anche ITA Airways (ex Alitalia) assieme ad altre compagnie come, Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines. La big dell’aviazione civile, quotata a Francoforte, perde oggi ilò 2,85% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrai in chiaroscuro.da, ma utile in calo La compagnia tedesca ha realizzato nel 3° trimestre, pari a 10,7 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto ai 10,3 miliardi di euro dell’esercizio precedente, grazie al buon andamento di quasi tutti i marchi del gruppo: dalla società di serviziTechnik, che fornisce servizi di manutenzione e riparazioni per aeromobili, alle compagnie aeree minori come Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines eCargo.