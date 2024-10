Liguria, vince Bucci di misura: “Sarò presidente di tutti” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il sindaco di Genova Marco Bucci vince di misura sul candidato del campo largo di sinistra Andrea Orlando ed è il nuovo governatore della Liguria. L’esponente del centrodestra ottiene il 48,8% e precede il deputato Pd, fermo al 47.3%. “La buona Liguria va avanti, i citttadini hanno rifiutato i signori del no”, le prime parole di Bucci che però aggiunge: “Sarò il presidente di tutti. “E’ la conferma della fiducia dei cittadini nel centrodestra”, esulta la premier Giorgia Meloni. Nel centrosinistra c’è delusione anche se il Pd è il primo partito con il 28% dei voti, quasi il doppio di Fratelli d’Italia. “Perde Conte con le sue antipatie e vendette, vedremo se sarà di lezione”, il commento del leader di Italia Viva Matteo Renzi con riferimento al flop dei 5 stelle, sotto il 5%. Lapresse.it - Liguria, vince Bucci di misura: “Sarò presidente di tutti” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il sindaco di Genova Marcodisul candidato del campo largo di sinistra Andrea Orlando ed è il nuovo governatore della. L’esponente del centrodestra ottiene il 48,8% e precede il deputato Pd, fermo al 47.3%. “La buonava avanti, i citttadini hanno rifiutato i signori del no”, le prime parole diche però aggiunge: “ildi. “E’ la conferma della fiducia dei cittadini nel centrodestra”, esulta la premier Giorgia Meloni. Nel centrosinistra c’è delusione anche se il Pd è il primo partito con il 28% dei voti, quasi il doppio di Fratelli d’Italia. “Perde Conte con le sue antipatie e vendette, vedremo se sarà di lezione”, il commento del leader di Italia Viva Matteo Renzi con riferimento al flop dei 5 stelle, sotto il 5%.

