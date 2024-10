Lanazione.it - La mancata quiete dopo la tempesta. Dopo il maltempo ci sono le critiche: "Rifiuti in mare”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Monte Argentario (Grosseto), 29 ottobre 2024 – Ilha lasciato strascichi non solo per i danni creati, ma anche per il fango presente ine alcuni punti dove si è accumulata la spazzatura, come nei fossi. A farlo presente è il consigliere di minoranza Walter Capitani. “La mia preoccupazione è che, se viene lasciato tutto così com’è, possa portare qualche malattia o cose del genere – dice –.aumentati i topi, e poi la melma è ben visibile. L’Autorità Portuale deve darsi da fare, spero che dal Comune siano arrivati dei solleciti. I pescherecci si trovano in mezzo ad animali morti e fango. Per quanto riguarda i fossi, la pulizia non viene fatta spesso, ma al momento c’è una situazione allucinante, con detriti e sporcizia portati dall’acqua. Plastica e spazzatura di ogni tipo, addirittura bombole del gas.