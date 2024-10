Lopinionista.it - Elezioni Liguria, Salvini: “I cittadini hanno scelto bene, contro tutto e tutti”

(Di martedì 29 ottobre 2024) ROMA – “Se fosse confermatoi liguri”. Così il vice premier Matteo(foto), leader della Lega, a ‘4 di Sera’ su Rete 4, commentando i risultati quasi definitivi delle regionali inche vedevano in vantaggio Marco Bucci su Andrea Orlando. L’ex sindaco di Genova è stato poi confermato ufficialmente come vincitore della competizione elettorale. “Lo speravo, ma era difficile, fra arresti, titoli strampalati sulla mafia, una campagna giudiziaria mediatica politica devastante, però il lavoro paga e questo non solo in politica, nella vita, a scuola sul lavoro, ovunque”, ha aggiunto. L'articolo: “I” L'Opinionista.