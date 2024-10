Calcionews24.com - Calhanoglu sicuro: «Inter tra le migliori cinque squadre al Mondo, sul mio ritorno in campo dico questo»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di Hakan, centrocampista turco dell’, sul momento del club nerazzurro e le sulle sue condizioni fisiche Hakanha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento con l’. ORGOGLIO NEL RAPPRESENTARE L’– «Grande, molto grande. Sono felice e orgoglioso allo stesso tempo, per me ma anche per Lautaro e Sommer che