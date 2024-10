Universalmovies.it - Project Hail Mary | Riprese finite per lo sci-fi con Ryan Gosling

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si sono da poco concluse ledi, il film di fantascienza con protagonista. L’annuncio della chiusura delledal set è arrivato dal co-regista Chris Miller direttamente dai propri canali social. Il co-regista, che dalla sua può vantare successi importanti in chiave di sceneggiatura e produzione in coppia con Phil Lord (è ovviamente lui il co-regista), porterà al cinema il film prendendo ispirazione dal romanzo omonimo firmato da Andy Weir. La sceneggiatura è stata adattata da Drew Goddard (Cloverfield). Ledisono iniziate nel Regno Unito a fine maggio, e sono durate cinque mesi. L’uscita è attesa per il 20 marzo 2026, con Amazon MGM Studios impegnato in cabina di produzione.