Lotta, Matteo Maffezzoli eliminato al primo turno nella greco-romana ai Mondiali per categorie non olimpiche (Di lunedì 28 ottobre 2024) Va in archivio con un bilancio negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2024 di Lotta per categorie di peso non olimpiche, in programma a Tirana (Albania) fino a giovedì 31 ottobre. Quest’oggi si sono disputate le eliminatorie (semifinali comprese) della greco-romana con protagoniste la -55, -63, -72 e -82 kg. Matteo Maffezzoli, unico azzurro in gara nel day-1, è stato sconfitto infatti al debutto (nel turno preliminare) nei -82 kg dallo svizzero Ramon Rainer Betschart ai punti per 3-1, uscendo poi definitivamente di scena dopo il ko dell’elvetico agli ottavi che ha fatto svanire anche le residue chance di ripescaggio del nostro portacolori. Oasport.it - Lotta, Matteo Maffezzoli eliminato al primo turno nella greco-romana ai Mondiali per categorie non olimpiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Va in archivio con un bilancio negativo sul fronte italiano la giornata inaugurale dei Campionati2024 diperdi peso non, in programma a Tirana (Albania) fino a giovedì 31 ottobre. Quest’oggi si sono disputate lerie (semifinali comprese) dellacon protagoniste la -55, -63, -72 e -82 kg., unico azzurro in gara nel day-1, è stato sconfitto infatti al debutto (nelpreliminare) nei -82 kg dallo svizzero Ramon Rainer Betschart ai punti per 3-1, uscendo poi definitivamente di scena dopo il ko dell’elvetico agli ottavi che ha fatto svanire anche le residue chance di ripescaggio del nostro portacolori.

