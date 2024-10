Juventus imbattuta da Allegri a Thiago Motta | l’ultima sconfitta dei bianconeri in campionato risale a marzo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) C’è un filo che lega Massimiliano. E che, partendo dal difficile finale della scorsa stagione, si allaccia alla prima esperienza dell’ex tecnico del Bologna. Laindal 302024, quando un gol di Marusic al 93? fece crollare la retroguardia di. Da quel momento però la Vecchia Signora non ha più perso in. E in quelle otto giornate finali guadagnò 12 punti con sole due vittorie (Fiorentina e Monza) e tanti pareggi (Bologna, Salernitana, Roma, Milan, Cagliari, Torino). Tanti segni ‘X’ anche nelin corso. Ben cinque i pareggi, a partire dallo spettacolare 4-4 di San Siro. Per la prima volta nella storia della Serie A, una sfida tra Inter eha visto segnare ben cinque gol nel corso del 1° tempo.