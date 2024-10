Inchiesta ultras, l’Inter annuncia: «Non ci sono indagati nel club» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Inchiesta ultras, l’annuncio ufficiale dell’Inter sui possibili indagati all’Interno del club dopo le diverse testimonianze. I dettagli l’Inter, nel fascicolo sul bilancio relativo alla stagione 2023-2024, ha comunicato ufficialmente che nessun membro del club risulta indagato per l’Inchiesta ultras dopo le testimonianze di Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. ANNUNCIO INTER – «La società Calcionews24.com - Inchiesta ultras, l’Inter annuncia: «Non ci sono indagati nel club» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 28 ottobre 2024), l’annuncio ufficiale delsui possibilialno deldopo le diverse testimonianze. I dettagli, nel fascicolo sul bilancio relativo alla stagione 2023-2024, ha comunicato ufficialmente che nessun membro delrisulta indagato per l’dopo le testimonianze di Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. ANNUNCIO INTER – «La società

Inchiesta ultras, l’Inter annuncia: «Non ci sono indagati nel club»

