Spazionapoli.it - Il Napoli Primavera fa mercato: ecco il nuovo acquisto per mister Rocco

(Di lunedì 28 ottobre 2024)da parte delchi rinforza il gruppo allenato daDarioOttimo inizio di stagione delallenato daDario, ma ilha offerto una buona opportunità da cogliere al volo. E così, la dirigenza ha regalato unrinforzo per la squadra giovanile azzurra. Dopo l’arrivo dell’attaccante Edoardo Della Salandra, ingaggiato qualche settimana fa, gli Azzurrini sono pronti ad accogliere un allievo del, che l’ha conosciuto molto bene a Benevento e che nei mesi passati a giocato nella Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello. Il, per le prossime partite, inserirà in lista anche Christian Di Martino, classe 2005. Si tratta di un terzino destro, cresciuto nel club sannita assieme all’allenatore