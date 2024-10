Movieplayer.it - Gérard Depardieu assente dal processo per aggressione sessuale per motivi di salute

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L'attore francese non si presenterà all'udienza che lo vedeva imputato perché non è in buone condizioni fisiche.non parteciperà alper accuse direlative ad alcuni eventi che sarebbero accaduti sul set del film The Green Shutters nel 2021, che inizierà a Parigi. Ad annunciarlo è stato il suo avvocato Jérémie Assous. Secondo il legale,non parteciperà all'udienza per ragioni di. I medici gli avrebbero sconsigliato di presentarsi e ora vorrebbe chiedere un rinvio. In base alle accuse,avrebbe aggredito sessualmente diverse donne sul set del film. Il caso Ilè ritenuto dall'opinione pubblica un simbolo per il movimento #MeToo in Francia. Sulla questione, persone