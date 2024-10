Quotidiano.net - Elezioni Usa, i titoli favoriti a seconda del vincitore

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) DONALD TRUMP o Kamala Harris? Prima del rush finale delle prossimepresidenziali americane, nella comunità finanziaria internazionale il dilemma resta sempre lo stesso. Adi chi sarà l’inquilino della Casa Bianca per i prossimi 4 anni, i mercati borsistici di Wall Street potrebbero prendere due direzioni differenti, favorendo questa o quella categoria di, in conseguenza delle politiche economiche messe in cantiere dall’amministrazione di Washington. A porsi questo interrogativo, nelle ultime settimane, è stato anche Clément Inbona (nella foto sopra, a destra), fund manager della casa d’investimento francese La Financière de l’Échiquier.