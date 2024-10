Quifinanza.it - Dossieraggio sui politici, come Equalize violava le più importanti banche dati dello Stato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La procura di Milano ha aperto un’indagine su un sistema di estrazione di informazioni da alcuneitaliano. La società di investigazioni privatee altre cinque aziende avrebbero operato per conto di personaggi legati alla politica per raccogliere dossier sui propri avversari. L’inchiesta ha svelato, secondo i dettagli diffusi dalla procura, un metodo relativamente semplice con cui le aziende incriminate avrebbero sottratto le informazioni sensibili dalle. Di conseguenza, le indagini potrebbero rivelare anche un problema di sicurezza informatica molto grave nelle istituzioni statali, che sarebbero quindi esposte agli attacchi non solo di società private, ma anche di potenze straniere.