Diaco mette in punizione la Volpe (Di lunedì 28 ottobre 2024) Diaco non perdona. Oggi i telespettatori di Bella Ma’ dovranno fare a meno di una presenza fissa: Adriana Volpe. Il motivo? Stando a quanto ci risulta, il conduttore non avrebbe gradito la presenza a Verissimo della sua guest star del lunedì. Al cospetto di Silvia Toffanin, la Volpe si è raccontata parlando del nuovo amore (video sotto) ma soprattutto facendo pace con Giancarlo Magalli in un’attesa reunion. Che ‘padre’ Diaco si sia infastidito perchè si vedeva già nel ruolo di paciere? Diaco mette in punizione la Volpe Davide Maggio. Davidemaggio.it - Diaco mette in punizione la Volpe Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)non perdona. Oggi i telespettatori di Bella Ma’ dovranno fare a meno di una presenza fissa: Adriana. Il motivo? Stando a quanto ci risulta, il conduttore non avrebbe gradito la presenza a Verissimo della sua guest star del lunedì. Al cospetto di Silvia Toffanin, lasi è raccontata parlando del nuovo amore (video sotto) ma soprattutto facendo pace con Giancarlo Magalli in un’attesa reunion. Che ‘padre’si sia infastidito perchè si vedeva già nel ruolo di paciere?inlaDavide Maggio.

