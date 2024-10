Tom Parker Bowles, figlio della regina Camilla: «Mia madre è una brava cuoca. Ma se le chiedevi una ricetta, rispondeva: “Cosa intendi per ricetta? La prepari e basta» (Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla cucina reale al suo amore per la cucina italiana, il figlio della regina Camilla ci racconta la passione per il cibo (sua e dei reali) Vanityfair.it - Tom Parker Bowles, figlio della regina Camilla: «Mia madre è una brava cuoca. Ma se le chiedevi una ricetta, rispondeva: “Cosa intendi per ricetta? La prepari e basta» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dalla cucina reale al suo amore per la cucina italiana, ilci racconta la passione per il cibo (sua e dei reali)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La regina Camilla e il suo amore per la tecnologia vintage: addio smartphone e hello Nokia - La regina Camilla, consorte del re Carlo III, utilizza un vecchio Nokia e rifiuta i social media, evidenziando la sua preferenza per una vita più semplice e riservata. (ecodelcinema.com)

La regina Camilla, che «non ha uno smartphone» (bensì un vecchio Nokia) - Stando a quanto rivelato dal figlio, Tom Parker Bowles, la consorte di re Carlo usa un vecchio apparecchio datato 2002: «In famiglia abbiamo una chat di gruppo, alla quale lei non può quindi partecipa ... (vanityfair.it)

Camilla, la sovrana lettrice - Tre anni fa ha esordito su Instagram con un circolo del libro, la Queen’s ReadingRoom. Sono seguiti un podcast e un festival. Ora potrebbe fare la storia come prima royal su TikTok. E far dimenticare ... (iodonna.it)

Cime Tempestose, sarà di Warner Bros. il film con Margot Robbie e Jacob Elordi - L'adattamento del celebre romanzo di Emily Brontë diretto dalla regista Emerald Fennell (che ha scritto e diretto il film Una donna promettente, per il quale ha vinto l'Oscar alla migliore sceneggiatu ... (tg24.sky.it)