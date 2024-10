Sezze / Auto in fiamme nei pressi della stazione ferroviaria, s’ipotizza l’origine dolosa (Di domenica 27 ottobre 2024) Sezze – Durante la scorsa notte, una cittadina di Sezze (LT), nel transitare nei pressi della locale stazione ferroviaria, notando la presenza di un’Autovettura in fiamme, ha segnalato l’evento contattando il 112 N.U.E.. Sul posto, oltre alla pattuglia della stazione Carabinieri di Sezze, impegnata nel controllo del territorio, è intervenuta una squadra dei Vigili del L'articolo Sezze / Auto in fiamme nei pressi della stazione ferroviaria, s’ipotizza l’origine dolosa Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Sezze / Auto in fiamme nei pressi della stazione ferroviaria, s’ipotizza l’origine dolosa Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di domenica 27 ottobre 2024)– Durante la scorsa notte, una cittadina di(LT), nel transitare neilocale, notando la presenza di un’vettura in, ha segnalato l’evento contattando il 112 N.U.E.. Sul posto, oltre alla pattugliaCarabinieri di, impegnata nel controllo del territorio, è intervenuta una squadra dei Vigili del L'articoloinneiTemporeale Quotidiano.

