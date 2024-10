Ilrestodelcarlino.it - Romagna Rfc a caccia del bis. Ma battere Livorno non sarà facile

(Di domenica 27 ottobre 2024) Dopo la bella prova con L’Aquila Rugby, ilRfc è atteso da un altro impegno casalingo per il terzo turno di campionato di serie A. Oggi alle 14.30, i Galletti scenderanno infatti in campo contro il, per un confronto delicato con una squadra esperta e ben attrezzata, che nella scorsa stagione ha chiuso il girone al quinto posto e che anche in questo campionato è tra le candidate a occupare i piani alti della classifica. Dopo un avvio in salita, ovvero la sconfitta senza punti nella gara di esordio con la Roma Olimpic, altra corazzata del girone, i toscani si sono rifatti nello scorso turno, in cui hanno centrato una netta vittoria per 87-0 sul Villa Pamphili. Fin qui dunque un percorso analogo a quello del, che dopo la sconfitta nell’esordio a Napoli ha trovato il riscatto centrando una vittoria piena con L’Aquila.