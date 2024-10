Iltempo.it - Primo giorno del voto in Liguria. Urne aperte, alcuni seggi spostati per maltempo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, insi vota per l'elezione del presidente della Regione e dei trenta componenti del consiglio regionale. I liguri sono chiamati alleun anno prima della naturale scadenza del mandato di Giovanni Toti, dimessosi la scorsa estate dopo essere stato travolto dall'inchiesta giudiziaria. Nove i candidati alla presidenza. Tra i principali schieramenti, il sindaco di Genova Marco Bucci guida la coalizione di centrodestra, il parlamentare Andrea Orlando quella di centrosinistra. Nel frattempo, in molte zone dellaprosegue l'allerta arancione per il. InComuni si è scelto di spostaresituati in zone esposte a rischi. Si tratta di: Comune di Borgio Verezzi: ilo 3 (piazza Sant'Agostino, Verezzi) è spostato nel Palazzo Comunale, in via del Municipio 17.