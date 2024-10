Papa Francesco: “Triste come in guerra si distruggono scuole e ospedali, rispettare dignità popoli” (Di domenica 27 ottobre 2024) “E’ Triste vedere come in guerra si distruggono scuole e ospedali”. Il Papa, all’Angelus, ha chiesto nuovamente che in guerra sia rispettata la dignità dei popoli come l’integrità delle strutture civili e dei luoghi di culto. L'articolo Papa Francesco: “Triste come in guerra si distruggono scuole e ospedali, rispettare dignità popoli” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “E’vedereinsi”. Il, all’Angelus, ha chiesto nuovamente che insia rispettata ladeil’integrità delle strutture civili e dei luoghi di culto. L'articolo: “insi” .

