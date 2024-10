Omicidio di Giovanna Chinnici, l'uomo accusato di averla uccisa trasferito in psichiatria a Monza (Di domenica 27 ottobre 2024) Non è stato possibile procedere con l'interrogatorio di Giuseppe Caputo, il 63enne che è stato arrestato lo scorso mercoledì accusato dell' Omicidio di Giovanna Chinnici e del tentato Omicidio della nipote. L'uomo è stato infatti trasferito nel reparto di psichiatria a Villa Serena, al San Monzatoday.it - Omicidio di Giovanna Chinnici, l'uomo accusato di averla uccisa trasferito in psichiatria a Monza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non è stato possibile procedere con l'interrogatorio di Giuseppe Caputo, il 63enne che è stato arrestato lo scorso mercoledìdell'die del tentatodella nipote. L'è stato infattinel reparto dia Villa Serena, al San

