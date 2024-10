Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 27 ottobre

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di272024: Ariete Luna mette l'accento sulla salute, ricaricatevi per le prossime imprese professionali. Le prospettive sono ottime e il vostro impegno darà sicuramente risultati positivi: dovrete però faticare parecchio, Marte rende le cose pesanti, ma nonostante tutto riuscirete a trovare spazio anche per l'amore, i figli, gli amici e il divertimento. Uomini Ariete sospettano infedeltà? È uno scherzo di Venere, perché vi ammira molto. Toro Mercurio in Scorpione, fino alla fine del mese, dovete essere pronti alle discussioni improvvise nei rapporti stretti, in affari dovete seguire scrupolosamente tutta la documentazione.