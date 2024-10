Ilgiorno.it - Ex Paolo Pini, femminicidi e patriarcato. Riflessioni a teatro di Gabriella Salvaterra

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) È sufficiente accendere la radio. Ascoltare le notizie. In qualsiasi giorno, in qualsiasi ora. Ieri ad esempio erano due iin italia. A cui si aggiungono le cronache nerissime provenienti dalle aule del tribunale. Numeri che dovrebbero interrogarci a fondo su quello che siamo e sulla società che abbiamo costruito. Nell’attesa, il tema della violenza sulle donne è da tempo in dialogo con le arti. Ancor più a. Come dimostra il progetto "Succede" di, attrice e regista sudamericana, i cui lavori a Milano sono da tempo accolti alLaCucina di Olinda, all’ex-di via Ippocrate. Ed è lì che da stasera si può vivere questo labirinto immersivo, percorso installativo e sensoriale a cui si accede uno spettatore per volta.