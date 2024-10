Call of Duty: Black Ops 6, Activision ha celebrato il lancio del gioco con un nuovo trailer (Di domenica 27 ottobre 2024) Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6, volto a celebrare il lancio del gioco, titolo che ricordiamo è disponibile da poche ore su console PlayStation ed Xbox, oltre che su PC e su Xbox Game Pass. Dando un’occhiata a questo nuovo video è possibile di conseguenza vedere alcune sequenze tratte dalla campagna single player, il tutto arricchito da tutta una serie di scene registrate direttamente nella vita reale in occasione di alcuni eventi organizzati dal publisher americano per la campagna marketing del gioco Ovviamente anche questo nuovo trailer serve a ricordare che Call of Duty: Black Ops 6 è finalmente disponibile all’acquisto in tutto il mondo, rappresentando come ogni anno una delle uscite più importanti dell’anno per l’intera industria dei videogiochi. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, Activision ha celebrato il lancio del gioco con un nuovo trailer Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha pubblicato undiofOps 6, volto a celebrare ildel, titolo che ricordiamo è disponibile da poche ore su console PlayStation ed Xbox, oltre che su PC e su Xbox Game Pass. Dando un’occhiata a questovideo è possibile di conseguenza vedere alcune sequenze tratte dalla campagna single player, il tutto arricchito da tutta una serie di scene registrate direttamente nella vita reale in occasione di alcuni eventi organizzati dal publisher americano per la campagna marketing delOvviamente anche questoserve a ricordare cheofOps 6 è finalmente disponibile all’acquisto in tutto il mondo, rappresentando come ogni anno una delle uscite più importanti dell’anno per l’intera industria dei videogiochi.

