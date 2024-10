Verso Milan-Napoli, da Filippo Terracciano a Francesco Camarda: i dubbi di Fonseca (Di sabato 26 ottobre 2024) In vista della sfida tra Milan e Napoli Paulo Fonseca ha diversi dubbi di formazione: da Filippo Terracciano a Francesco Camarda. Le novità Francesco Camarda ancora tra i convocati e Filippo Terracciano dal primo minuto? Questi sono alcuni dei dubbi di formazione di Paulo Fonseca in vista del big match di San Siro contro il Napoli. Visto il rinvio della gara tra gara tra Bologna e Milan, per via del maltempo e dell’alluvione che si è imbattuto sul capoluogo emiliano, i rossoneri sono già improntati Verso la sfida con gli azzurri. Ecco che allora, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders dovranno scontare la propria squalifica proprio contro il Napoli. Fonseca perde, così, due punti di riferimento assoluti della squadra. Bisognerà, poi, capire se Tammy Abraham e Luka Jovic recupereranno dai rispettivi problemi fisici. Dailymilan.it - Verso Milan-Napoli, da Filippo Terracciano a Francesco Camarda: i dubbi di Fonseca Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In vista della sfida traPaulo Fonseca ha diversi dubbi di formazione: da. Le novitàancora tra i convocati edal primo minuto? Questi sono alcuni dei dubbi di formazione di Paulo Fonseca in vista del big match di San Siro contro il. Visto il rinvio della gara tra gara tra Bologna e, per via del maltempo e dell’alluvione che si è imbattuto sul capoluogo emiliano, i rossoneri sono già improntatila sfida con gli azzurri. Ecco che allora, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders dovranno scontare la propria squalifica proprio contro il. Fonseca perde, così, due punti di riferimento assoluti della squadra. Bisognerà, poi, capire se Tammy Abraham e Luka Jovic recupereranno dai rispettivi problemi fisici.

