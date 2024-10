Ilrestodelcarlino.it - Plance vuote, meglio i social. La corsa solitaria dei candidati. Derby nel Pd e in Fratelli d’Italia

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si vota tra meno di un mese. Ma la campagna elettorale per le regionali, chi l’ha vista? Leelettorali sono ancora desolatamente. E, fatta eccezione per qualche candidato, di manifesti in giro se ne sono visti pochissimi. Fin qui una campagna anomala e in sordina. Che si giocherà tutta nelle poche settimane che ci separano dal voto. Dei partiti principali il Pd è stato, fino a questo momento, quello con ipiù attivi. Non appena sono ufficializzati i loro nomi Emma Petitti, Alice Parma, Simone Gobbi e William Raffaeli sono partiti in quarta. Ciascuno ha aperto una propria sede elettorale, ha organizzato incontri e affisso i primi manifesti. E "ciascuno – ci tiene a sottolineare Riziero Santi, sindaco di Gemmano e membro del coordinamento provinciale del Pd – lo sta facendo a proprie spese.