Perché Ilaria Ghisalberti non partecipa al gigante di Soelden: scende il numero delle italiane (Di sabato 26 ottobre 2024) Defezioni dell’ultimo momento non mancano poco prima del via del gigante femminile di Soelden (Austria), Opening del Circo Bianco. La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino va in scena sulla celebre pista del Rettenbach e tra le porte larghe non ci sarà una delle atlete più attese, ovvero la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa del Mondo di specialità. Oltre alla fuoriclasse elvetica, anche in casa Italia si deve registrare una rinuncia last minute. Stiamo parlando di Ilaria Ghisalberti, che avrebbe dovuto iniziare la sua gara con il n.33. La sciatrice nostrana non parteciperà alla gara d’apertura della stagione per i postumi di una lussazione alla spalla destra accusata nei giorni scorsi, in avvicinamento a questo importante appuntamento. Con questa assenza, scende a sei il numero dell’azzurre presenti sul ghiacciaio austriaco. Oasport.it - Perché Ilaria Ghisalberti non partecipa al gigante di Soelden: scende il numero delle italiane Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Defezioni dell’ultimo momento non mancano poco prima del via delfemminile di(Austria), Opening del Circo Bianco. La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino va in scena sulla celebre pista del Rettenbach e tra le porte larghe non ci sarà unaatlete più attese, ovvero la svizzera Lara Gut-Behrami, detentrice della Coppa del Mondo di specialità. Oltre alla fuoriclasse elvetica, anche in casa Italia si deve registrare una rinuncia last minute. Stiamo parlando di, che avrebbe dovuto iniziare la sua gara con il n.33. La sciatrice nostrana non parteciperà alla gara d’apertura della stagione per i postumi di una lussazione alla spalla destra accusata nei giorni scorsi, in avvicinamento a questo importante appuntamento. Con questa assenza,a sei ildell’azzurre presenti sul ghiacciaio austriaco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : non parte Lara Gut-Behrami - Brignone e Bassino all’assalto di Shiffrin - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 10.01: Apparentemente precisa e veloce la statunitense Shiffrin che chiude la sua prova con 1’05?82. Ha sciato bene! Ora Robinson 9.59: Shiffrin al ... (Oasport.it)

Sci alpino - primo colpo di scena : Lara Gut-Behrami non farà il gigante di Soelden - Clamoroso sul Rettenbach. Nell’Opening del Circo Bianco a Soelden, in Austria, il gigante femminile non avrà al cancelletto di partenza una delle favorite e delle più attese. Si parla di Lara Gut-Behrami. La vincitrice della Coppa di specialità ... (Oasport.it)

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2024 in DIRETTA : primo colpo di scena - Lara Gut-Behrami dà forfait - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE FEMMINILE 8.37 Buongiorno amici di OA Sport. Subito una notizia: la svizzera Lara Gut-Behrami non sarà in gara. L’elvetica accusa un fastidio al ginocchio e, per ... (Oasport.it)

Sci alpino oggi - gigante femminile Soelden 2024 : orari - pettorali di partenza - tv - streaming - Comincia la Coppa del Mondo femminile di sci alpino! Si parte come di consueto da Soelden, dove ci sarà il classico antipasto di inizio stagione, con il gigante sul ghiacciaio Rettenbach. In casa Italia c’è grande attesa per Federica Brignone e ... (Oasport.it)