L’esterno aveva cominciato bene contro l’Udinese all’esordio Orsolini per il momento è in letargo Ma è uno dei pochi che vede la porta

Domanda: quante partite ha giocato in questa stagione Riccardo Orsolini da titolare? Dieci su undici: 7 di campionato e 3 di Champions League. E qual è l'unica partita che il Bologna fin qui ha vinto? La gara di campionato col Monza, lo scorso 22 settembre. E dov'era quel giorno Orsolini? In panchina: rimanendovi dall'inizio alla fine. La statistica è sommamente ingenerosa, perché se c'è uno che in questi anni ha dimostrato di avere il gol addosso quello è Orsolini. E invece, fin qui, sono state molto più frequenti le bocciature che le partite da protagonista. Orso aveva illuso tutti realizzando il penalty con l'Udinese alla prima di campionato: al Dall'Ara era il 18 agosto. Da allora, però, l'unico acuto è stato il gol segnato una settimana fa al Genoa, con la decisiva complicità di Vasquez che gli ha deviato la conclusione.

