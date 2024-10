Ilrestodelcarlino.it - La Cassa in aiuto di famiglie e aziende

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ladi Ravenna, che fa parte dello stesso gruppo della Banca di Imola, si conferma a fianco die imprese colpite nuovamente e in maniera ancora una volta drammatica dall’alluvione. L’istituto di credito guidato dal presidente Antonio Patuelli (nella foto) ha quindi messo immediatamente in atto per il territorio diverse importanti iniziative al fine di supportare le persone, gli agricoltori e lealle prese con questa emergenza. In particolare, ladi Ravenna mette a disposizione finanziamenti a condizioni vantaggiose per coloro che entro il 31 marzo 2025 attesteranno di aver subito danni.